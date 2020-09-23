Горно-Алтайск, , 05:54 — REGNUM В медицинских учреждениях Республики Алтай, где лечат пациентов с коронавирусом, увеличен коечный фонд в связи с ростом числа новых случаев заражения. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, дополнительно развёрнуто 38 коек.

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Таким образом, всего к настоящему времени коечный фонд республики составляет 334 мест.

«Количество мест, оборудованных аппаратами искусственной вентиляцией легких, составляет 40. Кроме того, организовано 82 койки с кислородом», — отметили в правительстве.

Добавим, что на лечении в госпиталях республики к 21 сентября находятся 266 пациентов. Ещё более четырехсот бессимптомных носителей остаются на амбулаторном лечении на дому.

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