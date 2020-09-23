Пекин, , 05:39 — REGNUM В Пекине за сутки не было выявлено ни одного нового случая COVID-19, сообщает 23 сентября агентство Синьхуа.

Как сообщили в муниципальной комиссии здравоохранения, в китайской столице также не было зафиксировано «импортных» случаев заболевания — то есть среди прибывших в страну из-за рубежа. Также не выявлено бессимптомных случаев или случаев подозрения на заболевание.

В больнице Пекина находится один «импортный» пациент с диагнозом COVID-19, который был выявлен в городе 19 сентября после возобновления международного авиасообщения 3 сентября. Летом в Пекине была зафиксирована новая вспышка инфекции.