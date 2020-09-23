Пекин, , 05:36 — REGNUM На материковой части Китая за прошедшие сутки не выявлено ни одного нового локального случая COVID-19, сообщает 23 сентября агентство Синьхуа.

По данным Национальной комиссии здравоохранения КНР, несмотря на это, за сутки в стране было зафиксировано 10 подтвержденных случаев COVID-19 у прибывших в Китай из-за рубежа. Ни одного нового случая подозрения на инфекцию зафиксировано не было.

Из больниц страны было выписано восемь пациентов, переболевших COVID-19. Общее число заболевших достигло 85 307 с начала эпидемии, из которых 80 505 были выписаны из больниц, еще 4634 человека скончались. В больницах остается 168 пациентов.