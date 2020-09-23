Улан-Удэ, , 05:33 — REGNUM В Бурятии пятый день подряд регистрируются случаи смерти среди пациентов с коронавирусом. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, за минувшие сутки в улан-удэнском стационаре скончался пациент 68 лет.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: ситуация в регионах — трансляция»

Заболевание у него осложнилось двусторонней пневмонией. Также у него имелись такие сопутствующие болезни, как постинфарктный кардиосклероз, хроническая сердечная недостаточность, хронический вирусный гепатит.

Мужчина находился на лечении в стационаре девять суток, двое из которых он был подключён к аппарату искусственной вентиляции лёгких.

Таким образом, общее число летальных исходов от COVID-19 за весь период эпидемии в республике достигло 69. Как сообщало ИА REGNUM, за последние пять суток скончались девять пациентов.

Читайте также: В Бурятии четвёртые сутки подряд умирают пациенты с COVID-19