Нью-Йорк, США, , 05:24 — REGNUM Организация Объединенных Наций (ООН) должна быть реформирована до версии 4.0 для соответствия современным реалиям, заявил президент Аргентины Альберто Фернандес в своем видеообращении на 75-й сессии Генассамблеи ООН.

Альберто Фернандес «Нам необходима Организация Объединенных Наций 4.0 с чистыми основополагающими ценностями, чтобы учесть колоссальные технологические изменения, которые происходят сейчас, сделать их более гуманными, более демократическими и более социально вовлеченными».

Он также отметил, что потребность в реформировании Совбеза ООН образовалась непосредственно перед началом пандемии нового коронавируса.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 сентября немецкий канцлер Ангела Меркель заявила, что современные вызовы, с которыми сталкивается мир, диктуют необходимость реформирования ООН.

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