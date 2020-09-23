Новосибирск, , 05:20 — REGNUM В Новосибирской области состоялся отчетно-выборный круг отдельского казачьего общества Сибирского казачьего войска. Из-за коронавируса он впервые прошёл не в Новосибирске, а на берегу Казачьего пруда в Ордынском районе. Об этом ИА REGNUM сообщили в Общественной палате региона.

На большой отчетно-выборный круг собралось около 200 казаков.

Заслушав и обсудив выборные программы кандидатов на должность атамана отдела Сибирского войскового казачьего общества, выборщики отдела провели голосование. В результате атаманом казачьего общества выбрали войскового старшину, члена Общественной палаты Новосибирской области Алексея Харитонова.

Отметим, что Харитонов возглавляет Новосибирский отдел с 30 октября 2014 года.