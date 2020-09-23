Москва, , 05:43 — REGNUM В среду, 23 сентября, в Москве будет небольшая облачность, без осадков. Температура воздуха +20… +22 °С. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

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В ночь на 24 сентября в Москве будет небольшая облачность, без осадков. Температура воздуха +8… +10 °С.

Ветер юго-западный, южный (ночью — юго-восточный) 3−8 м/с. Атмосферное давление 749 мм рт. ст.

В Подмосковье температура воздуха ожидается в интервале +17… +22 °С днём и +5… +10 °С ночью. Без осадков.

В четверг, 24 сентября, днём в столице ожидается +22… +24 °С. По области +20… +25 °С. Ночью в регионе ожидается +5… +10 °С. Без осадков.

Как сообщало ИА REGNUM, Гидрометцентр объявил Жёлтый уровень погодной опасности в Москве и Московской области из-за вероятности сильного тумана.

Читайте ранее в этом сюжете: Туман. В Москве и Подмосковье объявлен желтый уровень погодной опасности