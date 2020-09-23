Сеул, , 05:02 — REGNUM В Южной Корее за прошедшие сутки выявили 110 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает южнокорейский центр по контролю и профилактике заболеваний.

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Из них 99 случаев связаны с распространением инфекции внутри страны, остальные являются импортными. В центре отмечают, что вновь число выявленных за сутки случаев превысило 100 после небольшого снижения в течение двух дней. При этом сообщается, что ряд очагов распространения инфекции внутри республики пока не установлен.

Таким образом, общее количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа в Южной Корее достигло 23 216. Летальных случаев среди пациентов с COVID-19 за 22 сентября не фиксировалось. Общее число жертв осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, осталось прежним — 388 человек.