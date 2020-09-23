Харбин, Китай, , 03:08 — REGNUM На реке Сунгари на северо-востоке Китая началось второе за этот год наводнение, сообщает 22 сентября агентство Синьхуа.

Наводнение началось в верхних течениях реки. По данным на 13:05 по местному времени уровень воды на гидрометрической станции города Харбина, столице провинции Хэйлунцзян, достиг 118,3 метра.

Центр гидрологии и водных ресурсов провинции Хэйлунцзян выпустил желтый уровень опасности по наводнениям на 14:00, а также предупредил об угрозе наводнений на харбинском участке реки Сунгари.

В Китае действует четырехуровневая система погодной опасности, которая варьируется от синего и желтого к оранжевому и красному цвету по степени нарастания угрозы.