Москва, , 02:33 — REGNUM Необходимость защиты брака как союза мужчины и женщины предусмотрена законопроектом о правительстве России, внесённом 22 сентября в Госдуму президентом РФ Владимиром Путиным.

В частности, к полномочиям правительства в области защиты семьи и детства отнесены меры, «направленные на защиту семьи, материнства, отцовства и детства, защиту института брака как союза мужчины и женщины».

Кроме того, проект закона фиксирует приоритет семейного воспитания детей. В соответствии с этой нормой, правительство будет «содействовать решению проблем семьи, материнства, отцовства и детства, обеспечивая приоритет семейного воспитания детей».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что внесённый президентом законопроект будет учитывать изменения, закрепленные в Конституции РФ.

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