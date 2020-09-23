Нью-Йорк, США, , 02:22 — REGNUM Жители американских штатов Аризона, Миннесота, Невада, Род-Айленд и Вайоминг обязанный проходить двухнедельный карантин в случае прибытия в штат Нью-Йорк, сообщается на сайте губернатора региона.

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Всего в списке штатов, жители которых должны уходить во временную самоизоляцию при приезде в Нью-Йорк, насчитывается 42 региона США. В перечень попадают те территории, в которых средний недельный уровень выявленных случаев заражения коронавирусом превышает 10 пациентов на каждые 100 тысяч жителей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее американский штат Висконсин ввел режим ЧС и ужесточил требование о ношении защитных масок в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции.

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