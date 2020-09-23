Красноярск, , 02:17 — REGNUM В среду, 23 сентября, в Красноярске будет облачно с прояснениями, дождь, температура воздуха +14… +17 °С. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

Следите за развитием событий в трансляции: «Дожди, заморозки и отопительный сезон в России – все новости»

В 06:00 на Театральной площади было +9 °C.

Ночью с 23 на 24 сентября ожидается до +5 °C, без осадков.

Скорость юго-восточного, юго-западного ветра 2−7 м/с, на порывах до 12 м/с. Давление — 733 мм рт. ст.

В четверг, 24 сентября, в Красноярске до +15 °C днём и до +5 °C ночью.

В пятницу, 25 сентября, в Красноярске ожидается до +13 °C днём. Ночью — до +4 °C.

По прогнозам Среднесибирского УГМС, 23 сентября в Туруханском районе Красноярского края местами ожидаются порывы юго-западного ветра до 15−18 м/с, в горах южных районов Красноярского края сильные дожди. На юге Таймырского муниципального района продолжает сохраняться высокая пожарная опасность IV класса.