Красноярск, 23 сентября 2020, 02:17 — REGNUM В среду, 23 сентября, в Красноярске будет облачно с прояснениями, дождь, температура воздуха +14… +17 °С. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.
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В 06:00 на Театральной площади было +9 °C.
Ночью с 23 на 24 сентября ожидается до +5 °C, без осадков.
Скорость юго-восточного, юго-западного ветра 2−7 м/с, на порывах до 12 м/с. Давление — 733 мм рт. ст.
В четверг, 24 сентября, в Красноярске до +15 °C днём и до +5 °C ночью.
В пятницу, 25 сентября, в Красноярске ожидается до +13 °C днём. Ночью — до +4 °C.
По прогнозам Среднесибирского УГМС, 23 сентября в Туруханском районе Красноярского края местами ожидаются порывы юго-западного ветра до 15−18 м/с, в горах южных районов Красноярского края сильные дожди. На юге Таймырского муниципального района продолжает сохраняться высокая пожарная опасность IV класса.