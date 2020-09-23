Токио, , 08:03 — REGNUM Япония 22 сентября зарегистрировала 331 случай заражения коронавирусом, сообщает информационное агентство Jiji Press.

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В городе Хиросима 7 из 9 инфицированных заразились в театре. А в Киото из 24 случаев 6 произошли среди школьников.

Общее число смертей от COVID-19, заболевания, вызванного коронавирусом, выросло на 5 и составило в сумме 1532.

В столице Японии за прошедшие сутки 88 человек заразились коронавирусом. Второй день подряд этот показатель ниже 100.

В Токио на данный момент 30 пациентов с COVID-19 находятся в тяжелом состоянии. Их количество выросло на 3, по сравнению с предыдущим днём.