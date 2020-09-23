Бразилиа, , 01:23 — REGNUM Общее число выявленных случаев заражения коронавирусом нового типа в Бразилии составило 4 591 604, включая подтвержденные за последние сутки — 33 536. Об этом сообщает бразильский минздрав на своем сайте.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: страны в поисках вакцины – все новости»

Кроме того, за истекшие 24 часа в стране скончались 836 больных с COVID-19. Всего в Бразилии от осложнений при этом заболевании умерли 138 108 человек. Еще 3 945 627 пациентов излечились от коронавирусной инфекции.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 сентября, по информации ВОЗ, в мире с начала пандемии зарегистрировали 31 174 627 носителей SARS-CoV-2.

Читайте ранее в этом сюжете: ВОЗ: в мире выявлено уже более 31 миллиона носителей коронавируса