Абу-Даби, , 01:21 — REGNUM В Объединенных Арабских Эмиратах за сутки выявили 852 случая заражения коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба минздрава страны.

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Таким образом, общее количество подтвержденных случаев заражения SARS-CoV-2 на территории ОАЭ достигло 86 447. При этом за 22 сентября в эмиратах не было зафиксировано ни одного летального исхода среди пациентов с COVID-19. Всего с начала пандемии в ОАЭ жертвами осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, стали 405 человек.

Также отмечается, что за минувшие сутки выздоровели еще 939 пациентов. Всего в стране справиться с болезнью смогли 76 025 человек.