Сараево, , 00:57 — REGNUM 22 сентября католическая церковь в Боснии и Герцеговине празднует Всемирный день средств социальных коммуникаций. В этот день всех католиков в Боснии и Герцеговине призывают молиться особым образом за работников средств массовой информации и думать о послании Святого Отца. Об этом сообщает боснийское новостное агентство Dnevni avaz.

Совет по финансированию социальной коммуникации Епископской конференции Боснии и Герцеговины в этом году подготовил памятный буклет, в котором также содержится послание папы Франциска в честь 54 Всемирного дня СМИ. Буклет вышел по заголовком «Что вы можете рассказать своему сыну и своему внуку?».

По случаю празднования Дня СМИ, в воскресенье 27 сентября в 11 часов утра архиепископ Томо Вукшич проведёт святую мессу в приходе монастыря Святого Иисуса в городе Мостар. На мессу будут приглашены все желающие работники средств массовой информации.