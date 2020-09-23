Тегеран, , 00:35 — REGNUM В Иране за минувшие сутки выявили рекордное с начала пандемии число зараженных коронавирусом нового типа — 3712 человек, сообщает пресс-служба иранского минздрава.

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Таким образом, всего в Иране подтверждено 429 193 случая инфицирования SARS-CoV-2. В настоящее время в реанимации находятся 3922 пациента. По словам представителя иранского минздрава Симы Садат Лари, 1817 пациентам потребовалась госпитализация за прошедшие сутки.

Также за 22 сентября в Иране скончались 178 пациентов с коронавирусной инфекцией. С начала пандемии в Исламской Республике подтвердили 24 656 летальных исходов среди пациентов с COVID-19. Выздороветь смогли 363 737 человек.