Кейптаун, , 23:51 — REGNUM Согласно отчету Министерства здравоохранения ЮАР, 22 сентября зарегистрированное число жертв COVID-19 в стране превысило 16 тысяч.

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К настоящему моменту в ЮАР выявлено 663 228 случаев коронавирусной инфекции, из них 1346 — за последние сутки. Жертвами COVID-19 за сутки стали 126 заболевших, общее число смертей от заболевания составляет 16 118.

С начала эпидемии переболели COVID-19 в Южно-Африканской республике и считаются выздоровевшими 592 904 человек. В стране проведено 4 064 117 проверок на коронавирус.

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