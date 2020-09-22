Сан-Хосе, США, , 23:49 — REGNUM В работе сервиса видеоконференций Zoom во вторник, 22 сентября, произошёл сбой. Об этом свидетельствуют данные мониторингового ресурса Downdetector.

Массовые сообщения о неполадках начали поступать после 22:00 по московскому времени. Почти половина жалоб связана с отсутствием доступа к серверу, многие пользователи также сообщают о невозможности подключиться к видеоконференции и проблемах с авторизацией в учётной записи.

Неполадки наблюдаются главным образом у интернет-пользователей в США, а также в некоторых странах Европы.

Напомним, американский сервис Zoom приобрёл широкую популярность на фоне пандемии коронавируса.