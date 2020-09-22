Вологда, , 23:20 — REGNUM В Вологодскую область поступила первая партия вакцины против коронавируса SARS-CoV-2.

«Вакцина поступила в регион в небольшом количестве для медработников. Ждем документы от Минздрава, чтобы начать вакцинацию. В Череповце на первом этапе планируется привить 500 медработников. Вакцинация делается двукратно с интервалом в 21 день. Ее нельзя сочетать с вакциной от гриппа, поэтому сейчас мы вакцинируем от гриппа, а через три недели начнется первая вакцинация от коронавируса», — цитирует начальника отдела организации медпомощи и профилактики регионального департамента здравоохранения Людмилу Дубовенко Cherinfo.ru.

По данным регионального штаба, за минувшие сутки на Вологодчине COVID-19 подтвердился у 45 человек. На лечении находятся 646 пациентов.