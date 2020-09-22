Лондон, , 23:09 — REGNUM Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что новые ограничительные меры из-за COVID-19 в стране не должны коснуться школ и бизнеса, 22 сентября передает BBC.

«Мы сможем удержать людей на работе, мы сможем держать наши магазины и наши школы открытыми, и мы сможем двигать нашу страну вперед» , — заявил Джонсон в телеобращении.

Как сообщало, ранее из-за нового всплеска заболеваемости COVID-19 британское правительство рекомендовало работодателям переводить сотрудников на удаленную работу, а также ограничило время работы баров и ресторанов.

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