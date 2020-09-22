Пандемия коронавируса продолжает беспокоить планету. В России число выявленных случаев коронавируса за сутки с 21 на 22 сентября составило 6215. При этом число выявленных случаев в Москве в последние дни растёт: 21 сентября было зафиксировано 915 случаев, а 22 сентября — уже 980.

Одной из главных новостей стало поступление препарата «Арепливир», призванного лечить COVID-19, на прилавки аптек. Цена на лекарство колеблется от 12 320 рублей — такая цена, по мнению председателя совета директоров фармкомпании-разработчика «Промомед» Петра Белого, обусловлена тем, что препарат «спасает жизни» — а поэтому «он стоит столько, сколько он стоит». В то же время интернет-пользователи возмутились столь высокой ценой «Арепливира» — по их мнению, она слишком завышена.

О том, как развивается ситуация с коронавирусом в России, рассказывает ИА REGNUM.