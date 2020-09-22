22 Сентября
 
23:20

В Вологодскую область поступила вакцина от коронавируса

В Вологодскую область поступила первая партия вакцины против коронавируса SARS-CoV-2. В первую очередь будут вакцинировать медиков.

23:17

В Москве за сутки скончались 16 пациентов с СOVID-19

В Москве за сутки скончались ещё 16 пациентов с коронавирусом, общее число летальных случаев возросло до 5100, сообщили в оперативном штабе столицы.