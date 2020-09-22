Москва, , 22:39 — REGNUM В Вооружённых силах России по состоянию на 22 сентября выявлено 474 военнослужащих с коронавирусом. Об этом сообщается в информационном бюллетене Министерства обороны.

Минобороны России

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"В органах военного управления, объединениях, соединениях, воинских частях в период с марта месяца на текущие сутки установлено 474 военнослужащих с положительными результатами тестирования», — говорится в сообщении.

Уточняется, что один военнослужащий с COVID-19 в настоящее время находится в тяжёлом состоянии, ещё четверо — в состоянии средней тяжести, у остальных заболевание протекает бессимптомно.

Сообщается также, что за последние сутки после прохождения лечения выздоровели ещё 53 военнослужащих, общая численность выздоровевших в Вооружённых силах увеличилась до 11 793 человек.

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