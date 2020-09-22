Вашингтон, , 21:48 — REGNUM В США завершилась крупная операция против теневых интернет-торговцев опиоидами в даркнете, сообщается в заявлении, опубликованном 22 сентября на сайте министерства юстиции США.

Отмечается, что в итоге операции под названием DisrupTor задержан 121 человек, часть из которых были арестованы в Канаде, в Германии, в Нидерландах, в Британии, в Австрии и в Швеции.

У преступников изъято более $6,5 млн наличными и в криптовалюте и порядка 500 кг наркотических веществ.

Уточняется, что операция длилась девять месяцев во взаимодействии с Европейским полицейским агентством (Европол).

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