Женева, Швейцария, , 21:12 — REGNUM В мире за последние сутки зафиксировано 222 256 новых случаев заражения коронавирусом, общее число выявленных инфицированных достигло 31 174 627 человек. Такие данные приводит 22 сентября Всемирная организация здравоохранения.

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Сообщается также, что за сутки во всём мире скончались ещё по меньшей мере 3479 больных COVID-19, общее число подтверждённых летальных случаев возросло до 962 613.

Напомним, днём ранее ВОЗ сообщала о 272 585 новых случаях заражения и 4698 скончавшихся пациентах с коронавирусом за сутки.