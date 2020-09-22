Париж, , 20:42 — REGNUM Число заболевших COVID-19 во Франции составило 496 974 с начала эпидемии, 22 сентября сообщает Agence France-Presse.

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Согласно отчету Министерства здравоохранения Франции, от COVID-19 в стране умерли уже 31 346 человек.

Также сообщается, что за последние семь дней в отделения интенсивной терапии были госпитализированы 638 больных COVID-19.

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