Нижний Новгород, , 20:20 — REGNUM Вакцинация от гриппа в Нижнем Новгороде проходят на предприятиях и в клиниках. К 22 сентября вакцину получили 303 тысячи человек, в том числе около 60 тысяч детей. Об этом сообщает пресс-служба нижегородского правительства.

Врачи рекомендуют пройти вакцинацию от гриппа всем нижегородцам .

«От того, как много человек получат защиту в виде вакцины, зависит коллективный иммунитет. Иммунизация большинства сотрудников в рабочих коллективах — это в том числе и защита тех, кто не может привиться по медицинским показаниям. Это формирование иммунного ответа, который в текущем году особенно необходим всему обществу», — сказала главный врач Нижегородского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики Наталья Савицкая.

По врачебной статистике, которую приводит главный врач Краснобаковской центральной районной больницы Людмила Быстрова «вакцинация способствует трехкратному снижению числа респираторных заболеваний и пятикратному снижению срока отсутствия сотрудников на работе по причине болезни».