Апатиты, Мурманская область, 22 сентября 2020, 20:12 — REGNUM Несколько сотрудников Апатитско-Кировской ЦГБ заболели COVID-19. Об этом ИА REGNUM сообщили в оперативном штабе.
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Речь идет о медиках, работающих в отделении скрой помощи. Один из них переносит болезнь в средней степени тяжести, остальные — в легкой.
В настоящее время сотрудники Роспотребнадзора проводят эпидрасследование.
За сутки в Мурманской области 72 новых случаев заболевания COVID-19. Общее число подтверждённых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией составляет 14 362.