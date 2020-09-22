Апатиты, Мурманская область, , 20:12 — REGNUM Несколько сотрудников Апатитско-Кировской ЦГБ заболели COVID-19. Об этом ИА REGNUM сообщили в оперативном штабе.

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Речь идет о медиках, работающих в отделении скрой помощи. Один из них переносит болезнь в средней степени тяжести, остальные — в легкой.

В настоящее время сотрудники Роспотребнадзора проводят эпидрасследование.

За сутки в Мурманской области 72 новых случаев заболевания COVID-19. Общее число подтверждённых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией составляет 14 362.