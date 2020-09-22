Мурманск, 22 сентября 2020, 20:05 — REGNUM Мурманские власти решили улучшить качество придорожного сервиса в регионе. Как сообщил на своей странице «ВКонтакте» губернатор Андрей Чибис, в ближайшее время в области будет создана соответствующая программа.
Как сообщало ИА REGNUM, проекты Мурманской области будут заявлены на участие в конкурсе в рамках реализации национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Предполагается, что точками туристического роста станут Мурманск, Териберка, порт Лиинахамари и Хибины.