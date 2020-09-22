Мурманск, , 20:05 — REGNUM Мурманские власти решили улучшить качество придорожного сервиса в регионе. Как сообщил на своей странице «ВКонтакте» губернатор Андрей Чибис, в ближайшее время в области будет создана соответствующая программа.

«В регионе не хватает такого уровня сервиса, и его нужно создавать. Для этого планируем до конца года утвердить программу развития придорожного сервиса на территории Мурманской области, где будут прописаны конкретные объекты, создание которых планируется в ключевых точках региона. Чтобы уже в ближайшие два года любой житель области или турист, остановившись на заправке, особенно если это отдалённые районы, смог и заправиться, и отдохнуть», — написал глава региона.

Как сообщало ИА REGNUM, проекты Мурманской области будут заявлены на участие в конкурсе в рамках реализации национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Предполагается, что точками туристического роста станут Мурманск, Териберка, порт Лиинахамари и Хибины.