Рим, , 19:56 — REGNUM

По данным на вечер вторника, 22 сентября, в Италии умерли 35 7238 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на 14 (днем ранее — на 17), сообщили журналистам в министерстве здравоохранения.

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Выздоровели 219 670 человек, за сутки этот показатель увеличился на 967 (днем ранее — на 352).

Число подтвержденных носителей выросло на 1392 (днем ранее — на 1350). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет 300 897.

В настоящее время заражены 45 489 человек — на 410 больше, чем днем ранее. Количество актуально заражённых (непрерывно снижавшееся с конца апреля до начала июля) растёт уже почти два месяца, за это время увеличилось почти в четыре раза. При этом гораздо медленнее увеличивается количество умерших: врачи связывают это с изменением среднего возраста заражённых — теперь это почти всегда молодые люди и люди среднего возраста.