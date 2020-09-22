Санкт-Петербург, , 20:00 — REGNUM Сотрудники правоохранительных органов Санкт-Петербурга и Ленинградской области раскрыли убийство человека, фрагменты тела которого в состоянии гниения были обнаружены в июне 2020 года в реке Мга в Кировском районе Ленобласти. Как установлено, к убийству причастен 53-летний приезжий актёр, проживающий в Петербурге, который состоял в интимной связи с жертвой.

Напомним, установить личность погибшего удалось не сразу. Кроме конечностей, у выловленного из реки тела отсутствовала голова. Однако на трупе были найдены силиконовые импланты женской груди зарубежного производства. По ним удалось выяснить, что погибшим является 24-летний уроженец Таджикистана, который был транссексуалом и занимался оказанием сексуальных услуг извращенцам.

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В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области тщательно изучили связи погибшего и в итоге задержали 53-летнего Юрия, уроженца Томской области, проживающего в Санкт-Петербурге. Он подозревается в убийстве. По версии следствия, этот человек был постоянным сексуальным «клиентом» погибшего иностранца.

«Злоумышленник задержан накануне в квартире своего друга на Новочеркасском проспекте, 12. Оперативникам стало известно, что подозреваемый, так же как и его жертва, состоял в закрытом сообществе нетрадиционных связей», — отметили в петербургском Главке МВД.

Установлено, что само убийство было совершено еще в ночь с 12 на 13 января 2020 года в апарт-отеле на Васильевском острове, где происходила встреча «проститутки» и «клиента». По данным следствия, актёр заподозрил гостя в намерении усыпить и обокрасть хозяина, убил его ножом и распилил тело пилой.

После этого актёр долго скрывался в Твери, а затем вернулся в Петербург, чтобы надежно перепрятать останки жертвы.

«Задержанный доставлен в правоохранительные органы для проведения процессуальных действий. Полиция продолжает оперативное сопровождение данного уголовного дела», — отметили в ГУ МВД.

Любопытно, что 53-летний Юрий в 2017 году уже попадал в поле зрения полиции после конфликта со стрельбой в квартире актерского дома Басина на площади Островского, где происходила азартная игра в покер.

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