Ростов-на-Дону, , 19:35 — REGNUM В Ростове-на-Дону девять учеников и педагогов экономического лицея №14 заразились коронавирусом. В настоящее время они находятся на самоизоляции. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном пресс-центре 22 сентября.

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На дистанционном обучении в настоящее время находятся пять классов. Дети и учителя не госпитализированы, они находятся на самоизоляции по месту жительства, уточнили в пресс-центре.

ИА REGNUM напоминает, что о выявленных случаях заражения коронавирусом в лицее стало известно сегодня, 22 сентября. Единственный ли это случай в Ростовской области, неизвестно.

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