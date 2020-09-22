Мурманск, , 19:25 — REGNUM В Мурманске депутаты приняли в первом чтении законопроект, продлевающий региональные выплаты медработникам на приобретение жилья.

Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Заксобрания, выплаты на приобретение или строительство жилья продлеваются до конца 2023 года.

Напомним, региональный закон о выплатах на приобретение жилья действует уже третий год. В 2019 году поддержку получили 28 человек, в этом заявки подали более 20 северян. После получения выплаты медработник должен проработать в регионе десять лет.

Как сообщало ИА REGNUM, здравоохранение Мурманской области остро нуждается в кадрах. По данным регионального минздрава, средняя укомплектованность больниц врачами составляет порядка 58%. Больше всего не хватает педиатров, врачей скорой помощи и реаниматологов.