Челябинск, , 18:51 — REGNUM В Челябинской области 23 сентября возможен ветер силой до 23 метров в секунду. Такой прогноз дали синоптики.

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Также ожидаются небольшие дожди. В региональном управлении МЧС уже дали гражданам рекомендации о том, как себя вести при сильном ветре. В первую очередь населению советуют ограничить выход из зданий и контролировать детей. А если сильный ветер застал на улице, то очень желательно укрыться в зданиях, а не возле них и не под деревьями и рекламными щитами.

Тем, кто находится в здании, важно заранее убрать с балконов хозяйственные вещи и закрыть окна. «Смертельно опасно при сильном ветре стоять под линией электропередачи и подходить к оборвавшимся проводам», — добавляют в МЧС.