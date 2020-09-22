Стокгольм, , 18:27 — REGNUM Нобелевский комитет отказался от проведения традиционной церемонии вручения премий в 2020 году из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает 22 сентября пресс-служба организации.

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"Церемония вручения Нобелевских премий в Стокгольмской филармонии и традиционный банкет в ратуше в этом году будут отменены», — говорится в сообщении.

Отмечается, что вместо этого будет организована прямая трансляция из ратуши, которая будет сопровождаться онлайн-включениями с лауреатами премии.

Напомним, окончательный отбор лауреатов Нобелевской премии проводится ежегодно в октябре, а церемония вручения премий проходит в Стокгольме 10 декабря — в день смерти Альфреда Нобеля.