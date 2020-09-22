Архангельск, , 18:23 — REGNUM Почти треть медиков Архангельской области уже переболели COVID-19.

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Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе, из 6647 обследованных у 1862 человек, или 28 процентов, выявлены антитела к коронавирусу SARS-CoV-2.

«По-прежнему врачи и медперсонал среднего звена сдают тест на коронавирус еженедельно, а при возникновении симптомов — незамедлительно», — сообщили в правительстве.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Архангельской области продлили региональные выплаты медикам, работающим с пациентами с COVID-19.