Омск, , 18:16 — REGNUM В Омской области, по данным Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, завтра днем, 23 сентября, ожидаются дожди разной интенсивности и сильный ветер порывами от 17 до 22 м/с. Об этом сообщает региональное управление МЧС РФ.

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Сотрудники ведомства призывают омичей соблюдать правила безопасности на улице и по возможности оставаться дома.

«Водителям при сильном дожде необходимо быть максимально внимательными на дороге, а лучше переждать резкий всплеск непогоды на стоянке. При сильном ветре следует убрать хозяйственные вещи, которые могут нанести ущерб вашему жилищу, со дворов и балконов. Закройте окна, — подчеркнули в ведомстве. — При ухудшении погоды не отпускайте детей на улицу, не оставляйте одних без присмотра».