Ватикан, , 18:09 — REGNUM Католическая Церковь неизменно считает эвтаназию преступлением против человеческой жизни, с таким заявлением выступили во вторник, 22 сентября, в конгрегации доктрины веры.

Непосредственным результатом эвтаназии является «смерть другого невинного человека», и это не может трактоваться никак иначе, убеждены в конгрегации.

Те, кто принимают законы, «легализующие» эвтаназию, становятся «соучастниками» греха, совершаемого другими людьми, сказано также в заявлении.