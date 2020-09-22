Сосновский район, Челябинская область, , 18:09 — REGNUM В Сосновском районе Челябинской области 37-летний гражданин осуждён за серию краж из домов. Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Всего ему вменяют проникновение в три дома. Все кражи произошли весной. Похищенным гражданин распорядился по своему усмотрению. В итоге личность вора была установлена. Также силовики выяснили, что ранее он был судим за похожие преступления и его судимость не погашена.

Суд назначил ему три с половиной года лишения свободы. Отбывать их он будет в колонии особого режима.