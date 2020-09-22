Санкт-Петербург, , 18:18 — REGNUM В осенний призыв 2020 года из Петербурга на срочную воинскую службу призовут около 3000 молодых людей. Из них 500 призывников должны быть с высшим образованием, еще 300 человек — иметь военно-учетную специальность. Все петербургские призывники пройдут тестирование на выявление антител к коронавирусу перед отправкой в войска.

Об этом 22 сентября рассказал военный комиссар Санкт-Петербурга Сергей Качковский на заседании городского правительства.

На призывных пунктах районов и городском сборном пункт есть запас дезинфицирующих средств и средств индивидуальной защиты, в том числе маски, перчатки, бахилы. Кроме того, планируется вакцинация призывников от COVID-19.

«На всех этапах надо соблюдать предписанные меры по борьбе с распространением вирусных заболеваний — не только коронавируса, но и сезонного гриппа, ОРВИ. В этом необходимо выполнять все предписания Роспотребнадзора», — заявил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

По словам губернатора, в ходе весеннего призыва план был выполнен на 100%, был призван 1861 петербуржец, при этом удалось избежать вспышек COVID-19.

«Сейчас мы должны так же успешно провести призывную кампанию, выполнить Указ Верховного главнокомандующего Вооруженными силами России», — подчеркнул губернатор.

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