Москва, , 18:07 — REGNUM Высшая квалификационная коллегия судей РФ (ВККС) удовлетворила заявление председателя Московского городского суда Ольги Егоровой о прекращении полномочий, сообщает 22 сентября РИА Новости.

Отмечается, что решение члены коллегии приняли единогласно. Сама председатель Мосгорсуда на заседании не присутствовала, рассматривалось письменное заявление. Она продолжит исполнять полномочия, истекающие 23 октября.

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Как сообщало ИА REGNUM, председатель Московского городского суда Ольга Егорова написала заявление об отставке.

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