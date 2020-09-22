Рим, , 18:06 — REGNUM Число новых заражений коронавирусом в Италии продолжает расти, но рост происходит постепенно, заявил во вторник, 22 сентября, заместитель министра здравоохранения Италии Пьерпаоло Силери.

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Рост «контролируется» посредством проведения тестов и внимательности медиков к ситуации, добавил Силери.

По данным на 21 сентября, в Италии умерли 35 724 человека с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на 17 (днем ранее — на 15). Выздоровели 218 703 человека, за сутки этот показатель увеличился на 352 (днем ранее — на 635). Число подтвержденных носителей выросло на 1350 (днем ранее — на 1587). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет 299 506.

В настоящее время заражены 45 079 человек — на 981 больше, чем днем ранее. Количество актуально заражённых (непрерывно снижавшееся с конца апреля до начала июля) растёт уже почти два месяца, за это время увеличилось почти в четыре раза. При этом гораздо медленнее увеличивается количество умерших: врачи связывают это с изменением среднего возраста заражённых — теперь это почти всегда молодые люди и люди среднего возраста.