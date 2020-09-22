Новосибирск, , 18:03 — REGNUM У одного из крупнейших новосибирских интернет-провайдеров «Электронный город» сегодня, 22 сентября, произошёл сбой в работе. Одновременно перестали работать все предоставляемые услуги, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Внимание: у нас авария. Временно не работают все услуги: интернет, цифровое ТВ, телефония. Нет доступа к сайту, личному кабинету и приложению», — сообщил «Электронный город» на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» в 16:44 (время местное).

Позже, в 20:45 (время местное), интернет-провайдер отписался, что восстановил сеть.

Однако, как уточняет корреспондент ИА REGNUM, по данным на 22:00 (время местное) всё ещё наблюдаются перебои с интернетом.