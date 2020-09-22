Лондон, , 17:56 — REGNUM Банк Barclays принял решение отправить на удаленную работу около 1000 сотрудников, 22 сентября сообщает агентство Reuters.

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Перевод сотрудников на удаленную работу связан с последними рекомендациями правительства Бориса Джонсона из-за нового всплеска заболеваемости COVID-19 в Великобритании.

В настоящий момент в офисах Barclays в Великобритании и за её пределами работают около 22 000 сотрудников, значительная часть из которых была возвращена после отмены карантина.

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