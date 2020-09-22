Архангельск, , 17:51 — REGNUM В Архангельской области продлили на месяц региональные выплаты медицинским работникам, оказывающим помощь пациентам с COVID-19. Об этом ИА REGNUM сообщили в областном правительстве.

Медики в защитных костюмах Дарья Антонова © ИА REGNUM

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"Правительство Архангельской области на плановом заседании во вторник, 22 сентября, внесло изменения в нормативные акты региона, в соответствии с которыми дополнительные выплаты из областного бюджета медицинским работникам, оказывающим помощь пациентам с COVID-19, продлены по сентябрь включительно», — говорится в сообщении пресс-службы.

Напомним, что Архангельская область стала одним из субъектов РФ, где по инициативе главы региона помимо федеральных выплат медикам, которые работали в зоне риска по заражению новой коронавирусной инфекцией, были предусмотрены выплаты за счет средств регионального бюджета.

«Считаем, что в период, когда система здравоохранения была слабо готова к этому новому для всех нас вызову, решение о компенсационных выплатах тем, кто находился в зоне риска по заражению COVID-19, было абсолютно оправданным и стало серьезной поддержкой для наших медиков», — отметил председатель регионального правительства Алексей Алсуфьев.

За последние полгода на дополнительные выплаты медработникам из регионального бюджета ежемесячно направляется 400 млн рублей. Это, по мнению главы регионального правительства, является серьезной нагрузкой на бюджет в условиях существенного объема выпадающих доходов, которые, в свою очередь, были обусловлены неритмичной работой экономики области в первой половине года из-за пандемии коронавируса.