Ростов-на-Дону, , 17:50 — REGNUM В Ростове-на-Дону несколько школьных классов переведены на дистанционное обучение из-за угрозы распространения коронавируса. Речь идёт об экономическом лицее №14 (Железнодорожный район). Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном пресс-центре 22 сентября.

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"В лицее болеют четверо детей и пять учителей. Некоторые классы находятся на дистанционном обучении. Проведены все необходимые санитарно-эпидемические мероприятия», — уточнили в пресс-центре.

ИА REGNUM напоминает, что в Ростовской области ежедневно регистрируются случаи заражения коронавирусом среди детей. Общее число носителей инфекции за весь период пандемии превысило 20 тыс. человек.

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