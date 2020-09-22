Белгород, , 17:48 — REGNUM Памятник Ленину, демонтированный ранее в Центральном парке Белгорода, восстановить невозможно. Об этом сообщил 22 сентября на своей странице в соцсети глава администрации города Юрий Галдун.

«Заключение экспертов — восстановить памятник Ленину не получится. Хотя до последнего была надежда вернуть ему прежний вид. Денег на то, чтобы сделать копию, в бюджете нет. Если найдётся инициативная группа, которая захочет заняться сбором средств на новую скульптуру — город окажет содействие в вопросах установки», — написал Галдун.

Скульптуру в Центральном парке демонтировали летом 2020 года — при проведении работ по эксгумации захоронений немецко-фашистских захватчиков у скульптуры отвалилась рука. Тогда Галдун заверил, что после реставрации памятник вернётся на место.