Уфа, , 18:13 — REGNUM Более 600 идей по устойчивому развитию страны было подано от Башкирии в рамках подготовки к форуму «Сильные идеи для нового времени» на крауд-платформе idea.asi.ru, который проводят автономная некоммерческая организация «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» и Фонд «Росконгресс».

Всего от Башкирии было подано 615 предложений по перезагрузке и развитию социальной сферы, экономики и поддержки молодежи в стране.

Интересные предложения принимались в рамках семи основных тематик. Так, от Башкирии больше всего идей было подано по тематике по направлению «Новая молодёжная повестка (новые формы развития и поддержки молодёжи)» — 264 идей. Далее идет «Новая социальная стратегия» — 144 идеи. По направлению «Новое городское развитие» было подано 36 идеи, а по тематике «Новые компетенции» — 43 идеи. 60 идей было предложен по направлению «Современная экономика», еще 37 — по направлению «Новая технологическая стратегия». По тематике «Новые идеи для бизнеса» было предложено 31 идея.

Среди наиболее рейтинговых проектов от Башкирии поступила идея от генерального директора компании «ЕВНАТ» Екатерины Тузовской. Она предложила использовать искусственный интеллект на нефтеперерабатывающих заводах. Данная российская технология не имеет аналогов в мире и позволит хранить нефть длительное время без потерь качества, а также сократить потери сырья в резервуарах на 98%.

Авторы ста лучших идей и решений расскажут о них на Форуме «Сильные идеи для нового времени» в Сочи. А идеи, которые будут признаны лучшими на этом форуме, обозначат вектор развития различных сфер жизни по всей стране.

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