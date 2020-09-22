Новосибирск, , 17:47 — REGNUM В Новосибирске с сегодняшнего дня, 22 сентября, официально начался отопительный сезон. Сибирская генерирующая компания (СГК) приступила к массовому подключению к теплоснабжению, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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В СГУ уточнили, что до 29 сентября тепло будет подано во все социальные объекты и жилые дома. Ещё два дня потребуются, чтобы подключить объекты культуры, институты и другие учреждения.

«Разворот системы теплоснабжения в Новосибирске будет проходить в пять этапов, по два дня каждый, — отметили в СГК. — Этапы подключения Новосибирска к теплоснабжению обозначены мэрией города в графике включения в работу теплофикационной системы».

По данным на сегодня, 22 сентября, тепло получили 1052 объекта: 604 многоквартирных жилых дома, 400 школ и детских садов, 48 учреждений здравоохранения и социальных учреждений.

До официального начала отопительного сезона по индивидуальным заявкам к теплоснабжению были подключены 386 крупных потребителей: 283 школ и садов, 65 медицинских, 38 многоквартирных домов.