Екатеринбург, , 17:43 — REGNUM В Свердловской области поставили прививку от гриппа уже 763 914 жителям, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном управлении Роспотребнадзора.

Это 28,1% от тех жителей, которые «подлежат вакцинации». Всего доставлены 851 850 доз вакцин для взрослых, 327 610 вакцин для детей.

Прививочная кампания продолжается, уточнили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области подтверждено 35 899 случаев ОРВИ за неделю 14−20 сентября 2020 года.

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